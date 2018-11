Hace unas semanas, en "Intrusos" revelaron que tras su separación de Cristobal López, la modelo Ingrid Grudke comenzó una nueva relación con el empresario Martín Colantonio, dueño de la casa de ropa "Ayres" en Mar del Plata.

El romance comenzó después de la temporada teatral donde Grudke se presentó en la Ciudad Feliz, con la obra "Como el culo". "Estoy muy bien, sigo trabajando como siempre y estoy conociendo a alguien. Cuando yo esté realmente bien, me van a encontrar con él", dijo Ingrid en una nota con "Intrusos".

Pero esta semana, en diálogo con revista Pronto, Ingrid habló sobre la distancia que separa a la pareja: "No es un tema para mí porque estoy súper acostumbrada a viajar. Vivo viajando y en este caso son 400 kilómetros, no es nada. Si no voy yo, viene él. Hace 20 años que me la paso viajando por el país y por el mundo, así que no es un tema que me preocupe. Buscamos los momentos para vernos", arrancó a contar.

"La distancia no es un tema que me preocupe y por ahora la relación es incipiente así que no quiero apresurar nada. Nos estamos conociendo y la venimos llevando tranquilos los dos. No soy muy Susanita y nunca me desveló el casamiento y tener hijos así que eso tampoco me preocupa", reveló luego.

"¿Si tiene hijos? No. Somos muy parecidos en eso: tenemos casi la misma edad, ninguno se casó ni tuvo hijos. Tenemos la misma onda, es deportista como yo, le gusta la vida de día y se nos dio. Se ve que éramos dos almas perdidas por ahí y nos encontramos", cerró.