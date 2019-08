Hace algunos días, Oriana Sabatini había publicado una imagen que revolucionó las redes sociales, en donde se la veía haciendo un desnudo pero tapándose con un gran sombrero de paja la parte delantera de su cuerpo.

Sin dejar pasar la cantidad de likes que sumó, con casi 220 mil corazoncitos, la cantante duplicó la apuesta y compartió otra imagen de esa misma sesión pero en la que se la ve haciendo topless, tapándose únicamente con un brazo, con un pantalón blanco tiro alto y el sobrero puesto en la cabeza sosteniéndolo con la otra mano.

La hija de Catherine Fulop acumula casi 4 millones de seguidores en su red, y además de mostrar sus sensuales fotos se muestra muy bien acompañada de su novio Paulo Dybala, jugador del equipo italiano Juventus y de la Selección Argentina.

Uno de los comentarios que más likes acumuló, fue el de su amiga Candelaria Tinelli quien le escribió “Bebu”, y el de su novio futbolista quien con una carita emocionada le escribió “Fuaaa..”. El escrito de Dybala alcanzó casi 3 mil “Me gusta” y recibió la respuesta de la protagonista con un tierno “Te amooo” para el jugador.

La joven actriz de 23 años, tomó una dura decisión cuando decidió acompañar a su novio en su trabajo y vivir con él en tierras europeas. Y además en marzo de este año hizo una polémica declaración cuando contó que decidió eliminar Twitter de su celular por lo mal que le hacían los comentarios de los seguidores.

“Me harté y me fui. Traté de no darle bola, pero las redes sociales me cuestan mucho más si estoy pasando un momento difícil. Ahí todo el mundo comenta, por eso hace una semana borré la aplicación y ya no tengo eso en la cabeza“, y además, explicó su relación con Instagram: “Me cuesta mostrar, si mi trabajo no lo necesitara no tendría Instagram. No me gusta, de verdad“, escribió.