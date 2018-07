Sol Pérez (25) ha sufrido mucho por amor, como le suele pasar a la mayoría de las mujeres. En el programa Pampita Online, que se emite por KZO, la conductora relató una feo episodio que le ocurrió cuando estaba de novia.

Todo comenzó cuando Angie Balbiani le preguntó si alguna vez había encontrado a una pareja con otra persona. "Yo encontré fotos de mi novio en bolas en la cama con otra", respondió la rubia sin filtro, sin revelar la identidad de quien era su pareja en ese momento.

Su compañero Luis Piñeyro se quedó tan sorprendido que se levantó de la silla y amagó con irse del estudio. "Lo perdoné porque era de una relación anterior, pero uno no guarda las fotos en bolas", explicó la participante del Bailando 2018.

"¿En qué situación encontraste estas fotos, metiéndote en su teléfono?", le consultó su colega. "El celular tenía clave, pero yo me la sabía. Él me la dijo, yo le dije la mía. Cuando se durmió, yo puse la clave y empecé a buscar. Estaba con esa chica que él me había dicho que no pasaba nada, que era nadie. Tenía fotos en bolas en la cama", respondió Sol.

Luego, contó que también se enojó cuando vio que le puso un like a la foto de una mujer en Instagram. "Yo le pregunté por qué le había puesto un corazón. Él lo borró en mi cara. Hay personas a las que les podés poner el corazón y hay personas a las que no", explicó.

Lo peor de todo es que con el paso del tiempo, La Sobri de Pérez descubrió que su pareja le había sido infiel. Pero esta no fue la única mala experiencia que tuvo. Recientemente, reveló el motivo por el que se distanció del jugador Lisandro Magallán.

"Habló de más y contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. Me enteré que había hablado de mí con sus compañeros en el vestuario y eso me molestó muchísimo.Se lo dije y lo bloqueé. Nunca más volvimos a hablar", dijo Sol.