Se dice que las mudanzas son de lo más estresante. Y no sólo por el trastorno que genera el vaciar una casa y llenar y ordenar otra, sino además por las cosas que se estropean en los traslados. De eso sabe la actriz y cantante Jimena Barón (32),quien acaba de estrenar nueva vivienda. Y durante el partido que disputaban Argentina vs Brasil por la Copa América el martes pasado, ella aprovechó para hacer un contundente descargo en su cuenta de Twitter.

"Me rompieron la tele los chabones del flete (les di 48 hs. para que la arreglen, sino los escracho en todas mis redes)”, escribió indignada. “¿Qué joraca está pasando? ¿Quién gana? ¿¿¿Cómo va el partido???", consultó después un poco intrigada.“¡Carajooooo no logro entender los gritos! ¡¿Qué está pasando?! ¿¿¿Metimos algo??? ¿¿¿Cómo se llama el arquero de brasil??? Ahre se hacia la dobolu si pasaba pasaba”, completó con su característico humor.

Pero después recordó la bronca que la había llevado a escribir esos tweets, porque eso no fue lo único que se rompió en la mudanza. "También me estallaron el vidrio de otro mueble. Y en vez de avisarme, lo limpiaron y le sacaron los restos de vidrio para que no me dé cuenta", agregó la intérprete de La cobra.