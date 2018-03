Tras casi 6 meses al aire, el viernes 2 de marzo se vivió la gran final de Golpe al corazón, la tira que protagonizó Eleonora Wexler y Sebastián Estevanez por la pantalla de Telefe. Y a casi una semana del último capítulo, expresó su malestar por el abrupto final.

"Terminamos de grabar el mismo viernes que se transmitió el último capítulo. Hubo mucha gente que se enojó con el final abrupto, otra gente que no porque le gustó, hubo de todo. A mí me pareció abrupto, absolutamente. Me pareció que se tenía que respetar al público y contárselo a la gente como tenía que ser", remarcó Eleonora en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Está rara esta tele y están raros los manejos. Yo voy a actuar, a dar lo mejor y creo que todo el quipo dimos lo mejor. Enojarte no te sirve de nada porque no te ayuda a construir, en cuanto al respeto a la gente eso sí me enoja. Estoy viendo cómo se maneja esta última tele de aire y no hablo sólo de un canal, hablo de la televisión abierta. No se respetan horarios, muchas veces decís '¿por qué me lo pusieron a esta hora, si estaba en esta otra?' o 'yo compré esto en este horario'. Sinceramente, no sé por dónde pasa", agregó.

Además, se mostró feliz por la aceptación que tuvo la novela: "Tuvimos un público muy fiel hasta el final y eso se agradece mucho a la gente que la siguió porque podía seguirla al otro día con la aplicación del canal. Pero hubo un público que la siguió y sufrió un montón de cambios".

"Golpe al corazón no era para que se transmita a las once y media de la noche. Uno no entiende las cabezas que piensan en determinadas cosas que uno, desde el actor, lo ve de una forma. Creo que tiene que ver más con una cosa corporativa, con una cosa más grande donde somos piezas que encastramos. Hay otro pensamiento que, por lo menos, tengo yo. Pero bueno, yo me dedico a actuar... no tengo noción de cómo se manejan esas cosas", cerró, tajante.