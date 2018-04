Sol Pérez siempre busca su mejor perfil en las fotos que publica en las redes sociales. Por pedido de sus compañeros en Pampita Online, la mediática le mostró a la conductora sus tips a la hora de sacarse fotos.

Volvamos a la playa Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 9 Abr, 2018 a las 10:09 PDT

"Una pierna recta y la otra un poquito estirada atrás. Pero no me podes sacar muy de abajo eh, porque me sale muy flaca", explicó ante algunos comentarios pícaros del staff.

"No, esta mujer está tallada a mano, es increíble el cuerpo de Sol", fue el elogio de Pampita hacia la “chica del clima”.