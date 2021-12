Si hay alguien que vive sin importar el qué dirán es Florencia Peña. Un claro ejemplo de ello son sus redes sociales, donde la conductora de Telefe suele compartir polémicas fotografías que nadie pasa por alto. Ahora, cansada de que Instagram bloquee su contenido, optó por incursionar en un nuevo emprendimiento para adultos y el anuncio sorprendió a más de uno.

"Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos en Divas Play", anunció en un video en la red.

Muchas figuras salieron hablar y una de las que opinó sobre el tema fue Marina Calabró. "Estuve investigando y hablé con el riñón de Peña y me dijeron que es tipo OnlyFans", señaló la columnista radial de Jorge Lanata. "Ella es más bien como una especie de embajadora, es la primera muy famosa que se presta a este juego monetizado", continuó.

Y agregó: "En cuanto a números la web tenía cinco mil visitas hasta la promoción de Flor, y ahora ya tiene unas ochenta mil visitas por día. Así que es como una punta de lanza de un negocio de famosas. Además, la criticaban porque la suscripción es en dólares pero la plataforma está radicada en el Reino Unido".

¿Y cuánto cuesta acceder a la plataforma? Tal como reveló la periodista, la suscripción tiene un valor de 15 dólares y sobre el contenido, detalló: "Me dijeron que no va a haber desnudos, no va a mostrar sus partes íntimas. ¡Yo no le quiero pinchar el negocio pero me dijeron eso!".