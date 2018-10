“Quiero hablar de algo que me viene molestando hace mucho tiempo: las tetas”, anunció Nati Jota en un video, al tiempo que criticó que se le siga diciendo “lolas” y reclamó que se llame por su nombre a las partes del cuerpo femenino.

“En la primaria, a esa edad en la que a todas las crecen las tetas, a mí no me crecían. Me decían 'chata', 'plana', 'plancha', y otras cosas no muy simpáticas", confesó la periodista sobre el bullying que recibía y que determinó que su mayor deseo se centrara en una parte de su cuerpo: "Mientras todas mis amigas rezaban por príncipes azules, yo pedía tetas”.

“Me voy a operar las tetas, me voy a sacar un poco”, confirmó y puso énfasis en la reacción del entorno sobre sus curvas con un contundente mensaje: “Quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo, de hecho creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez. Y también lo hago porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que se me canta el or… con él, o lo que se me cantan las tetas”.

En cuanto a los demás motivos, explicó a que la operación a la que se someterá se debe “un poco por salud, porque realmente me jode la espalda”, aunque también mencionó lo complicado que le resulta conseguir bikinis, corpiños adecuados o lucir vestidos con la espalda descubierta.