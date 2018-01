El paso por el Bailando en 2017 potenció la popularidad de Sol Pérez (24). A tal punto que terminó debutando como actriz en La isla encantada, la comedia que protagoniza Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, la explosión mediática, su imagen de femme fatale y su crecimiento laboral no la estarían ayudando en el plano amoroso. "¿Por qué estás soltera?", le preguntó el periodista de la revista Pronto. Y Sol confesó: "Porque es muy difícil estar conmigo. La mayoría no se banca este laburo, la distancia, el lugar en el que estoy, la exposición. Les cuesta aceptar el lugar que tenemos las mujeres hoy en día, la independencia que logramos y que podamos manejarnos sin depender de nadie. A la mayoría de los hombres les cuesta aceptarlo. Mi laburo tiene mucho de eso, tengo mis tiempos y no me gusta depender de un hombre", dijo la voluptuosa chica del clima, exponiendo su falta de compañero y su personalidad.

Con el corazón libre para un amor, Sol agregó: "No soy exigente, pero sí muy celosa y eso juega mucho en contra. Soy muy de stalkear para fijarme qué está haciendo. Tengo ese sexto sentido y si sospecho que me está engañando, entro y me fijo. ¿si me engañaron alguna vez? Que yo me haya enterado, no. ¡Pero seguramente!".