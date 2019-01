Al igual que muchos famosos y famosas, Nai Awada está en Mar del Plata. La joven quiso aprovechar al máximo una de sus noches en la costa. Por eso, apostó al teatro de revista. Su idea era pasarla súper bien mirando Nuevamente juntos, un amor de revista. Exacto, la obra de Carmen Barbieri de la que forman parte Sol Pérez, Mica Viciconte y Federico Bal.

No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada . Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento . Mis “dichos “ sobre Micaela Viciconte hicieron que me prohiban la entrada al espectáculo de mi amigo fede Bal . Me duele el alma . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 23 de enero de 2019

Finalmente, la joven no pudo mirar el espectáculo. Para sorpresa de todos, explicó por qué no pudo entrar al teatro. Mejor dicho, por qué le negaron la entrada. "Muy angustiada y desilusionada. No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Mis 'dichos' sobre Micaela Viciconte hicieron que me prohiban la entrada al espectáculo de mi amigo Fede Bal. Me duele el alma", expresó la joven.

Lejos de dejar el tema ahí, Nai explicó que habría sido su supuesto amigo, Federico, el encargado de pedir que la bailarina no entrara al show. ¿El motivo? Evitar un problema. Mejor dicho, un escándalo mediático. Muy angustiada, Nai hizo referencia a esa supuesta actitud y dejó muy en claro que quiere mucho a Carmen Barbieri. Por eso, le duele aún más está situación.

"Estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mi que me conoce hace años. Con lo que amo a su mamá. A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto", cerró Awada.