Noelia Marzol anunció que está saliendo con un jugador de fútbol. El joven afortunado es Ramiro Arias, un muchacho de 26 años que se destaca en Almagro y que tuvo un pequeño paso por San Lorenzo.

"No es una relación formal. Estamos conociéndonos, hace diez días lo conozco. Es buen pibe, eso es lo más importante", dijo Noelia en diálogo con Hay que ver. Si bien dijo que está "cansada de los jugadores de fútbol", con Arias parece que hizo una excepción, ya que el joven deportista la fue a ver dos veces a "Sex", la obra donde ella es protagonista.

"Me vino a ver a Sex y yo lo vi entre el público y dije: 'Ah, mirá este pebete'. Como tengo que interactuar por guión con la gente... ahí traté de interactuar lo más que podía porque José me lo marcó. Me escribió por Instagram y no le di mucha cabida porque me dijo que era jugador de fútbol", dijo en relación a cómo empezaron a salir.

Luego, ella se animó a dar más detalles de la relación y aseguró: "Él dice que me vino a ver mí a Sex, pero eso es incomprobable", aseguró Marzol.

"Me está costando entregarme, es muy nenito", explicó la bailarina haciendo referencia a la diferencia de edad entre ellos.