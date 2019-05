El Instagram de Wanda Nara ha sufrido una reconversión total. Eliminando todas sus fotos familiares y personales, dejó lugar tan solo a producciones fotográficas protagonizadas por ella y su marido, Mauro Icardi.

En esta ocasión, subió a la mencionada red social un conjunto de tres fotos en blanco y negro, en una producción que denominó “gata negra”. Allí, se la ve posando de distintas formas ante la cámara, y agregando comentarios, así como una infinidad de ”hashtags”.

En una de ellas, expresó: "Por más que no te siga, no quiere decir que no te esté mirando”. En otra, en inglés, lanzó una frase muy provocadora con destino a su cónyuge: "Quedate con el hombre que, de tan solo pensar en él, los labios se te humedecen”.

Las capturas llegaron a una cifra alucinante de “favoritos”, alcanzo una de ellas cerca de 100 mil. Además, sus seguidores se manifestaron derretidos y enamorados de su figura: “ídolaaaaa” y ”Ahhhh buenoooooooo” fueron algunos de ellos en español.