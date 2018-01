La relación entre Laurita Fernández y Fede Bal supo pasar por todos los estadíos. Sin embargo, luego de la crisis que los mantuvo alejados durante varios meses y su posterior reconciliación, el vínculo entre los ex campeones del Bailando parece atravesar por su mejor momento.

Así por lo menos se desprende de las declaraciones que la conductora de Combate le hizo a la revista Gente, para la que realizó una sensual producción de fotos.

"Estoy mucho más enamorada que antes, y va en ascenso. ¡Claro que me quiero casar con Fede y tener hijos! Pero no ahora, prefiero vivir el noviazgo a full primero", confesó la bailarina, quien reconoció que la madurez que, a su entender, mostró su novio como hombre, fue determinante a la hora de reconquistarla.

"Lo siento así, genuino. Por eso hoy siento atracción por él, y estoy enamorada. Yo no tenía ni un poco de fe, en un momento pensaba que no era para mí, pero me equivoqué. Me están pasando cosas muy lindas, y aunque siempre fui muy estructurada, hasta fría por momentos, me dejé llevar", se sinceró, para luego agregar que "Fede me desestructuró, me hace divertir mucho, por él vivo el amor con más alegría y libertad. Su desparpajo me sacudió y me conectó con la chica de mi edad que debo ser".

"Fede maduró mucho como hombre. Yo siempre le planteé que buscaba una relación con un par, armónica. Por más que trabajemos frente a cámara, a mí no me gusta exponer la intimidad. El venía acostumbrado a contar y contar todo. Hoy tiene un cambio grande, lo veo tranquilo, no se persigue ni se enrosca con tonterías, tiene que ver con la madurez", resaltó la también conductora radial, para luego proyectarse como mamá.

"¡Bajando mil cambios! Porque soy ansiosa, pero a un hijo lo voy a recontra disfrutar", aseguró, para luego referirse a cómo visualiza a Fede como papá.

"Hermoso. La vida dirá, pero ojalá seamos el uno para el otro. Él parece agrandado, canchero, pero es muy sensible, atento y culto. Y también romántico, aunque en ciertos momentos es un salvaje. Yo le digo `mi chico malo´", concluyó entre risas.