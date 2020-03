La carrera de Eva de Dominici no para de crecer. Luego de su debut en Hollywood en una serie sobre detectives, la actriz se encuentra en Atlanta en medio del rodaje de una nueva producción junto a Bruce Willis.

Para este desafío, debió personificarse y cambiar su look en forma radical. Le dijo "chau" a su larga cabellera morocha que la acompañó durante años y se animó al carré en tono rubio vibrante.

La ex de Joaquín Furriel mostró cómo le luce el platinado y dejó boquiabiertos a sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Días atrás compartió una publicación en la que se notaba que su look había cambiado, pero al ser una foto en blanco y negro, no se apreció el color de su pelo.

El tono claro en su cabello resalta aún más el brillo de sus ojos verdes y remarca las facciones de su rostro. Instalada en los Estados Unidos, la artista disfruta sus ratos libres junto a su hijo Cairo y su pareja Eduardo Cruz.