Luego de seis años de romance con un compañero de colegio y amigo de toda la vida, Ramiro Gayoso, Natalie Pérez se separó y se abocó en la nueva ficción que protagoniza, Pequeña Victoria, que se emite por Telefe. Sin embargo, en diálogo con Teleshow, la actriz contó que sus ganas de ser mamá siguen vigentes y que siempre pensó que a esta edad -tiene 32 años- ya tendría más de un hijo.

Aunque siempre mantuvo un bajísimo perfil, la actriz habló de su profundo deseo de ser mamá y de formar una familia numerosa. “Yo pensé que iba a tener varios hijos. No sé el número. Siete es un montón. Aparte ya no llego, por edad. Hay una vida útil. Por suerte la tecnología nos acompaña", comenzó diciendo Natalie Pérez en diálogo con el portal de noticias.

Y contó que está evaluando en apostar a un avance de la ciencia en materia de fertilidad para sentirse más segura: "Por suerte, hoy por hoy podemos congelar óvulos y todas esas cosas. Sí, pensé en congelar óvulos”. Y agregó cuándo iniciará ese proceso: "Ahora, cuando descanse, cuando baje, cuando tenga mi rato para poder ir al médico y hacerme estudios, hay que hacer varias cosas para que eso suceda. Tenés que tener tiempo, que es lo que me estaba faltando”.

Antes de cerrar, Natalie volvió a reflexionar sobre la posibilidad de congelar sus óvulos y detalló por qué elegirá hacerlo: "Y... Voy a cumplir 33 años y creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... No sé... Pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís: ‘Bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar. Ya que la tecnología nos permite".

Aunque Natalie está feliz por sus nuevos proyectos laborales, ni bien se separó de Ramiro contó que está pasando por un momento "complicado" a nivel personal. Sin embargo, parece que todo comienza a acomodarse. Por ahora, continúa soltera... Pero con planes a futuro.