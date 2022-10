Evangelina Anderson volvió a mostrar que es una de las famosas más hermosas de Argentina. La esposa del ex jugador de la selección Argentina Martín Demichelis se mostró con un bikini verde de dos piezas con el que conquistó a todos sus seguidores.

Sosteniendo un mojito en la mano, con un sombrero y lentes oscuros, Evangelina Anderson volvió locos a todos y todas a través de su sonrisa y de su espectacular figura.

"Infartante...", "No puede ser más lindaaa", "La más diosa", "Casual o no, eres una belleza, y perdóname pero ya no encuentro palabras para describir semejante belleza, solo queda mirar y disfrutar y agradecerte", fueron algunos de los comentarios que recibió Evangelina Anderson tras su posteo.

Indudablemente, la vida en Europa le ha caído muy bien a Evangelina Anderson que cada tanto se suele mostrar paseando y disfrutando de distintos lugares y mostrando su espectacular belleza para la felicidad de sus seguidores que le agradecen cada uno de sus posteos.