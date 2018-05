La novia de Cristiano Ronaldo no tiene descanso. Desde sus mini vacaciones en Málaga tras la final de la Champions League, Georgina Rodríguez tuvo que dar explicaciones a través de las redes sociales luego de haber recibido miles de comentarios de los denominados “haters” cuestionándole que nunca sonría en las fotos.

Con un tono irónico, la joven argentina les respondió a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde aclaró: “Para todas aquellas personas que no duermen… No sonrío por los brackets… cuando me los quite posaré sonriendo”.