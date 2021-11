Florencia Peña se enciende cuando llega el fin de semana, al menos para las redes sociales, y sus seguidores de Instagram lo saben. En esta ocasión rompió todo con un video en el que metió tremendo perreo al ritmo de Bizarrap con una diminuta tanga negra.

El posteo alcanzó, en pocas horas los 6.800 likes y muchísimos comentarios poniendo de manifiesto la garra que le pone a estas publicaciones, siempre con un espíritu muy jovial y divertido, como si tuviera 25 años, cuando en realidad tiene 21 más y tres hijos.

Pero no fue el único posteo picante que metió en estos días. La conductora televisiva Florencia Peña compartió varias fotos de alto voltaje y obtuvo numerosas reacciones de sus seguidores, que son más de 5,7 millones. Por ejemplo unas fotos con un body animal print con el que anunció "Hoy se sale, bebé".

Florencia Peña no tiene empachos a la hora de mostrarse sexy. En más de una ocasión ha dicho que en Argentina es muy tímida, no sólo para hablar de sexo, sino también para practicarlo. "En Argentina se c... muy mal" se animó a decir cuando salieron a la luz unos videos íntimos en los que muchos se escandalizaron por lo explícitas de las imágenes que ella no autorizó a difundir.