Florencia Peña es, quizás, de las actrices más talentosas y desprejuiciadas de la farándula local. Súper sexy, a los 44, la protagonista de Cabaret se muestra tal como es, sin dobleces. Sin rollos con la exhibición de su cuerpo, el que mantiene de modo impecable, la jurado del Súper Bailando posó para la portada de Gente y habló de todos los temas. ¡Sobre todo de sexo!

Después de haber estado en el ojo de la tormenta cuando su pareja y padre de su hijo menor, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, fue señalado por Eliana Mendoza como su amante, la actriz volvió a hablar de sexo y aseguró: “Los argentinos no sabemos tener sexo”. Pero esa no fue la única declaración de tinte sexual que hizo.

Además, se refirió al modo en que –en su madurez- disfruta del sexo. “También soy auto-sexual: me atraigo a mí misma. Mi libertad es el fin de una búsqueda solitaria, dolorosa e irreverente”, dijo. Recordó también su primera vez y reveló que aquella no fue una experiencia agradable. "Mi debut sexual fue devastador. Tenía 14 años y me sentía culpable, la más sucia. Se lo conté a una compañera confiando que podía entenderlo y se convirtió en mi gran estigma”, explicó.

“Mis padres se enteraron y fue como una aberración. Te crían como princesa, sin decirte que no existen ‘las primeras veces fuego’. Una está ahí, en ese momento, atravesando sus miedos, haciéndose cargo de su sexualidad. Nadie te dice que el sexo no es algo solemne al que se llega solo con amor profundo. Mamá jamás me habló de goce", agregó. "Mis compañeras me apartaban, espantadas. Y yo me castigaba pensando: ‘La equivocada soy yo’. Siempre me sentí desubicada. Dejé que el afuera me marcara, me interpelara, me doliera", sumó detallando el bullying al que fue sometida.