No quedan dudas de que todo le queda lindo. Esta vez, Pampita Ardohain sorprendió a sus seguidores con un cambio de look extremo. La top no eligió ni el rubio ni el colorado, sino que optó por un tono fantasía: sí, Carolina se tiñó el pelo de color azul.

Su compañero de "Pampita Online", Gabriel Oliveri compartió la imagen donde se vio la radical transformación de la conductora.