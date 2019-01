Llegó el momento más esperado para Cinthia Fernández. Después de un año de trabajo full time, la panelista descansó en Punta del Este con su novio Martín Baclini. La pareja desembarcó en el país vecino con todo el glamour; pasearon en Ferrari, comieron en el restó que eligen los famosos y hasta caminaron la alfombra roja del evento de una revista.

Fueron cinco días de puro amor para Cinthia y Martín, en los que el empresario sacó a relucir el alcance de su poder adquisitivo con la elección de una Ferrari gris que fue la envidia de todos en el parador La Huella, el más top de José Ignacio.

Esta vida lujosa no tiene nada que ver con la que lleva la panelista puertas adentro: según contó hace poco, sufre para llegar a fin de mes porque tiene gastos fijos muy elevados y la plata que le pasa su ex, Matías Defederico, no le alcanza. Por este motivo, se angustió cuando en Involucrados le comunicaron su despido. Afortunadamente, fue un malestar pasajero, porque enseguida consiguió otro trabajo. Estará junto a Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

La vida de Martín es diferente. Tiene gran pasar gracias a las inversiones de su familia en Rosario, su ciudad de origen. Se dedican al negocio inmobiliario y son los dueños, por ejemplo, del famoso "El palacio de la oportunidad", un paseo comercial muy concurrido. Cuando el empresario está en Buenos Aires, se aloja en un departamento de grandes dimensiones en Puerto Madero.

Una de las noches la reservaron para un evento de gala. La revista GENTE los invitó a su evento anual de inauguración de la temporada en un hotel. Cinthia eligió un look metalizado muy canchero mientras que Martín prefirió un conjunto en negro más informal.

La luna de miel ya terminó para los novios. La noche del 31 la pasaron de regreso en Buenos Aires junto a la familia de él y las tres niñas de Cinthia. Optaron por un festejo a todo trapo en un hotel de Cardales, donde hubo música y shows como en un casamiento. Todos se vistieron de blanco.