Sol Pérez se vio envuelta inesperadamente en un escándalo luego de que saliera a la luz un video íntimo de su novio, Guido Mazzoni. Fiel a su estilo, la rubia no tuvo pelos en la lengua y contestó con una postal de infarto, además de con picantes palabras.

La modelo de 26 años aprovechó su programa en Net para abordar la cuestión de manera tajante y su Instagram para revolucionar las redes. "Era obvio que iba a pasar, que iban a salir chicas. Siempre que uno empieza una relación salta alguien a decir ‘yo estuve con’ y tiene un chat", aseguró en Tarde pero Temprano.

"Tengo confianza ciega en mi novio. Y si realmente él tiene la necesidad de hacer algo, supongo que me lo va a charlar. Es lo que hablamos siempre", enfatizó Sol frente a la pregunta de Laura Ubfal.

Luego, la ex chica del clima fue más allá al confesar: "Como me van a preguntar, prefiero que me pregunten mis compañeras y contestar que es obvio que Guido salió con millones de chicas y pueden salir millones de chats, él habrá hecho su historia y por ahí habrá mandado alguna foto en bolas y no me interesa".

La panelista de Involucrados terminó su descargo desafiante: "Es mi novio, va a seguir siendo mi novio y me voy a casar por mucho que les pese a futuro, y tener hijos. Y si tiene una foto de mi novio en bolas que la muestre que está re bueno".

Mientras tanto, en redes sociales, Sol Pérez hizo de las suyas recordando su estadía en Brasil y haciendo alarde de los atributos que la convierten en la chica del momento.

"Tengo confianza ciega en mi novio. Y si realmente él tiene la necesidad de hacer algo, supongo que me lo va a charlar. Es lo que hablamos siempre", enfatizó Sol frente a la pregunta de Laura Ubfal.

Luego, la ex chica del clima fue más allá al confesar: "Como me van a preguntar, prefiero que me pregunten mis compañeras y contestar que es obvio que Guido salió con millones de chicas y pueden salir millones de chats, él habrá hecho su historia y por ahí habrá mandado alguna foto en bolas y no me interesa".

La panelista de Involucrados terminó su descargo desafiante: "Es mi novio, va a seguir siendo mi novio y me voy a casar por mucho que les pese a futuro, y tener hijos. Y si tiene una foto de mi novio en bolas que la muestre que está re bueno".

Mientras tanto, en redes sociales, Sol Pérez hizo de las suyas recordando su estadía en Brasil y haciendo alarde de los atributos que la convierten en la chica del momento.