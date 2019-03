Tras muchas idas y vueltas, finalmente, Pampita regresó a la pantalla chica con Pampita Online. El programa, que se emite por Net TV, comenzó bien arriba. Lo primero que las panelistas quisieron saber fue cómo está viviendo su feliz presente de la mano de su nuevo novio: Mariano Balcarce. Lejos de hacerse la misteriosa, la conductora habló de su romance.

Por primera vez, Carolina reveló cómo fue su primera y romántica cita con el joven empresario. "Me fui cinco semanas y era mucho. No nos habíamos conocido antes. Me tomó por sorpresa. A veces uno conecta y hay magia rápido ¡Es lo único que voy a decir! Mandó foto por WhatsApp y atrás, el aeropuerto de Miami”, dijo la conductora. Exacto, el joven viajó a los Estados Unidos únicamente para tener una primera cita con ella.

¿Qué hizo Pampita cuando se dio cuenta de que el muchacho realmente estaba yendo a su encuentro? "Ahí salí corriendo a depilarme, todo por las dudas”, agregó, divertida.

Antes de cerrar, Caro contó que esta relación será diferente a las demás. Su pareja le hizo un pedido especial que ella intentará cumplir. "Yo le pregunté ‘¿mi amor, cómo querés que sea esto?’, ‘yo hago como vos quieras’. Me dijo ‘bueno, no cuentes nada de nosotros’. Por eso soy una nueva versión porque siempre cuento todo. ‘Me dio esto, me regaló aquello’ o muestro las flores que me llegan porque soy de compartir y se que la gente me quiere y le gusta”, contó.

Según Pampita, hasta ahora el muchacho no tiene problemas con su fama. Eso sí, nada de andar revelando intimidades. ¿Podrá Carolina vivir este romance bajo siete llaves? Un desafío.