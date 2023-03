Flor Arroyo es una joven cordobesa que en las redes sociales combina sus dos pasiones: el campo y la moda. Tiene 23 años, vive en Santiago Temple y con su contenido, construyó una gran comunidad virtual.

A la técnica agropecuaria la siguen en Instagram más de 95.300 personas, y en TikTok supera las 168.500.

Sin embargo, no le fue fácil convertirse en la “agrobarbie”. En diálogo con TN contó que cuando comenzó a compartir sus looks y su trabajo en el campo fue muy criticada en el pueblo e incluso su familia llegó a pedirle que disminuyera su presencia en las redes. Ahora Flor forma parte del grupo de agroinfluencers que no solo difunde las actividades del agro, sino que también derriba prejuicios sobre el sector.

Cómo se convirtió en la “agrobarbie” de Córdoba

“Me hubiese gustado estudiar veterinaria o alguna ingeniería, pero sinceramente no veía la hora de terminar el colegio para irme al campo. Me gusta la maquinaria, los fierros y si bien trabajo todo el año, mi fuerte es septiembre/octubre cuando hago la campaña de rollos de alfalfa”, le dijo a TN.

Durante el secundario Flor “era muy de alpargata y bombacha de campo”, y fue su mamá la que le insistió en hacer un curso de modelaje. “En el 2016 me anoté y me cambió la mentalidad, la vida, todo. Por eso surge lo de agrobarbie, porque rompe un poco ese prejuicio de que la mujer del campo tiene que andar siempre con la misma ropa o desarreglada”, explicó la joven.

Cuando empezó a generar contenido vinculado al agro y a la moda, en el pueblo la criticaron “por agrandada” y también hablaron mal de su familia. “Al que le molesta que no me mire y no me siga decía yo, pero ellos lo sufrieron. Ahora es distinto: recibo mensajes positivos, de felicitaciones, y estoy contenta porque todo lo logré sola, sin que me importe el qué dirán”, contó.

“Podemos subir a un tractor y estar arregladas”

“En el campo las mujeres muchas veces se visten como los hombres, y quiero mostrar que podemos seguir siendo femeninas a pesar del trabajo que hacemos. Podemos subir a un tractor y estar arregladas”, reflexionó Flor que sueña con tener su propia marca de ropa.

La joven además destacó el rol importante que juegan las redes sociales para visibilizar no solo la actividad del agro sino el protagonismo de las mujeres en el sector. “Hoy en día nos están dando mucho espacio a las mujeres argentinas, siento que les dan más valor a nuestras palabras y que somos cada vez más las que nos animamos a trabajar, crecer y mostrarlo”, analizó.

Por último Flor incentivó a que las mujeres para que no tengan miedo de meterse en el campo o publicar en las redes. “Los jóvenes que compartimos contenido de agro nos informamos y nos apoyamos mucho. Hay compañerismo porque todos sabemos lo que es remarla en los pueblos”, concluyó.