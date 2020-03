Con una serie de postales, Flor Peña volvió a hacer de las suyas y prendió fuego a sus más de 4 millones de seguidores de Instagram. La actriz lució un infartante conjunto que remarca su voluptuosa figura.

Picarona, la artista eligió, como primera imagen para compartir en su feed, una postal donde está de espaldas haciendo topless y luciendo una ajustada tanga negra que tiene como detalle un moño del mismo color. ¡Un fuego!

"Si estás en cuarentena, que los 15 días sean nopor (porno) y felicidad", escribió en tono de broma sobre las medidas de precaución que se tomaron en las últimas horas a raíz de la pandemia por el coronavirus. Además, en el mismo posteo, destacó que todas sus imágenes no tienen ningún retoque digital.

De inmediato, los usuarios no hicieron esperar sus reacciones. En menos de dos horas cosechó más de 100 mil "Me Gusta" y miles de comentarios con elogios. "Con ese lomo me regalo un año seguido", expresó Nazarena Vélez ante semejantes fotografías.