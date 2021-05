Florencia Peña siempre estuvo identificada con el mundo del espectáculo, pero nunca se mostró ajena al del fútbol. La actriz siempre se animó a opinar de cuestiones deportivas y hasta se animó a tirarle tuits a Carlos Tevez después de su último Superclásico.

Lo que no sabíamos era que algunos integrantes del círculo del fútbol podían despertarle otro tipo de emociones, pero anoche lo confesó en diálogo con Radio Continental. "Mi marido sabe que Marcelo Gallardo es mi única debilidad", aseguró una de las grandes abanderadas del 'poliamor'.

Lejos de tener pudor por admitirlo, Flor confesó que si tuviera que tener un permitido, sería con el entrenador de River: "Se me caen las medias con Gallardo, pero porque no puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza".

Teniendo en cuenta que tanto ella como su pareja son hinchas de River, ella abrió la puerta a una posible relación poliamorosa con el Muñeco: "Sería Gallardo, sin dudas, y sé que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle algunas preguntas en el medio, vamos a estar todos chochos".