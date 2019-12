Flor Vigna (25) y Mati Napp (31) terminaron en octubre pasado la incipiente relación que mantenían. La bailarina y el coach del bailando le daban fin así al romance que había comenzado en la pista del certamen. "Creemos que separarnos fue lo más sano para también estar bien laboralmente y relacionalmente. Puede que volvamos, como puede que no", dijo en su momento la participante.

Ahora, en una nota con Implacables, Flor volvió a hablar del tema y cómo se encuentra su corazón actualmente: "Tengo mucho amor hacia mí misma. Estoy aprendiendo a estar conmigo. Aprendí que tengo que estar sola. Estoy muy bien sola", aclaró. Además, la estrella del Bailando dijo que, así como estaba distanciada del amor, también lo está del sexo.

"¿Con Mati Napp buena onda?", le preguntó el cronista inmediatamente. "Muy buena onda. Somos muy profesionales. Solamente hablamos por el grupo de WhatsApp del Bailando", reveló Vigna sobre el diálogo que mantiene con el coach.

Por otro lado, Flor también fue consultada por la relación que mantiene con Nico Occhiato, otro de sus ex: "A Nico casi no lo veo, lo cruzo solo acá y mucho no nos saludamos. Tenemos buena relación pero no queremos que nos saquen una foto y que parezca otra cosa", cerró.