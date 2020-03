Mientras convive con su madre y su hermana, con quien hace la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional, Flor Vigna, la actriz que brilla en "Una Semana nada Más", en una entrevista exclusiva con CARAS hizo importantes revelaciones. No sólo habló de cómo transita esta difícil momento sino que también habló de cómo la terapia cambió su vida e hizo un párrafo aparte para hablar de su vida amorosa.

"Si bien en esta etapa me permito estar sola, sé que mi forma de vivir la vida es con un compañero. Lo que me gusta del amor, aunque hoy no estoy en esa etapa, es el ir construyendo y atravesando caminos juntos y tener alguien con quien intercambiar ideas. Hoy tengo una persona que me gusta mucho. Pero bueno, por ahora me limito a ese sentimiento porque yo tengo ganas de vivirlo así y decir: 'Bueno, me encanta que me pase esto. Puedo estar con quien yo quiera porque estoy libre y estoy soltera y tengo 25 años'. Pero por ahora disfruto desde ese sentir. Y cuando me veo con esa persona lo disfruto y ambos sabemos que el otro está en su total libertad de hacer lo que sea. Y también podemos no vernos por un montón de tiempo. Pero va a ir diciendo el tiempo", relató.

—¿Tiene algo que ver con su acercamiento al músico Dante Spinetta?

—Creo que en la tele y los medios tantas veces se dicen verdades y tantas veces mentiras que ese 50 y 50 marea muchísimo y es recontra desconcertante. Después del “Bailando” la privacidad cuesta mucho y es algo que cualquier persona necesita para descubrirse, para vivir. Por este momento tal vez no la tengo tanto y entonces tomé la decisión de que cada vez que me pregunten responder lo más puro, sin un sí y sin un no de que es esto que estoy sola. Necesito relajar un año de la exposición. El dar un paso y tal vez poder enamorarme en secreto. Guardarme cosas para mí. Sí te confieso que me gusta alguien. Creo que hoy en día no me puedo exigir ninguna otra certeza más que esa. Y a esa persona tampoco le puedo exigir otra cosa.

—Sin compromisos…

—Es que cuando recién te conoces con una persona puede ser así un día y otro día podés decir “Tal vez no es la persona para mí…´ En este momento es eso nada más. Por ahora no hay nada oficial.

—¿Pertenece al ambiente artístico?

—No voy a decir nada, no hasta que obviamente conozca más a esa persona. Yo no tenía ganas de salir con nadie. Y de repente hay una persona y si bien podría conocer otras mañana, estoy en libertad para poder hacerlo. Y eso me encanta, saber que soy una mujer libre y sola.