Tras cambiarse el look y anunciar su nuevo trabajo como jurado en Talento Argentino 2023, conducido por Lizy Tagliani, Florencia Peña volvió a dejar a sus seguidores sin palabras con un inesperado bombazo.

Tras convertirse en la figura más popular de la plataforma, Florencia Peña decidió dejar su trabajo en Divas Play. Fue la misma actriz quien publicó la noticia en su cuenta de Instagram.

Mostrando su nuevo color de pelo y luciendo unas calzas de cuero negras y musculosa con el logo de Divas Play, Flor se despidió de sus fans y acompañó la imagen con un mensaje.

"Quiero anunciar que hoy me despido de @divasplayok. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada.Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!! Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador", escribió junto al posteo que paralizó Instagram.