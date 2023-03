La siempre mediática Florencia Peña hizo enloquecer a sus seguidores y seguidoras de Instagram con un posteo que rozó la censura. La actriz invitó a sus followers a que la visiten en su perfil en el sitio para adultos Divas Play.

La conductora y comediante se viene cuidando y mucho con las imágenes que comparte en sus redes, vale mencionar que estuvo mucho tiempo sin su cuenta principal de Instagram (@flor_de_p) porque fue denunciada y censurada.

De hecho se tuvo que hacer una cuenta secundaria (@soyflorpe) porque pensó que ya no la recuperaba más, pero recibió la ayuda de unos conocidos y al tiempo la recuperó.

"Sábado de Divas Play", escribió Flor en su último posteo. En la foto se la puede ver con un babydoll de encaje blanco apoyada en una ventana.

El posteo recibió miles de "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "Algún día me va a dar algo, como un infarto", "Me encantaría ser delivery ahora y repartirte", "Para mi, unas de las mujeres más excitante de Argentina", "Sos un fuego", "La mejor actriz, éxitos", "Siempre bella, siempre siempre vuelan los ratones", "Mi amor", "Carne argentina. La mejor", fueron algunos de los mensajes que recibió.