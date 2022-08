La conductora e influencer Florencia Peña, que hace unos días liberó una foto en Divas Play, sigue sin poder recuperar su cuenta de Instagram, ya que fue censurada, y sus habituales posteos para promocionar su perfil en el sitio de adultos los hace ahora en Twitter.

La actriz compartió en la red social del pajarito una foto para combatir el frío del invierno luciendo una body de red apoyada en el marco de una puerta ventana de su casa del Cafayate, en Salta.

"El frío se combate con calor La seguimos por acá mejor… https://divasplay.com/@flor_de_p ¡NO APTO PARA FLOJITOS!", escribió Flor junto a la infartante imagen.

Obviamente que su publicación no tiene el mismo alcance que en Instagram, donde tiene más de 6 millones de followers, y en esta ocasión tuvo apenas más de 1.500 "Me Gustas" y casi cien comentarios.

En muy poco tiempo el perfil de Florencia Peña en Instagram fue cerrado en dos ocasiones. La censura se dio luego que compartiera fotos promocionando su perfil en el sitio para adultos Divas Play.

"Yo soy una celebrity con seis millones de seguidores, con una cuenta verificada y la verdad que no infrinjo ninguna norma. Más allá de que yo me tomo las cosas con humor, para mí Instagram es como mi empresa", expresó Flor en su programa hace un par de semanas.

La conductora también agregó: "Yo tengo videos que no podría recuperar nunca si no me la devuelven. Además, yo trabajo mucho con mi Instagram, es mi comunicación directa con la gente. Vos no llegás a la gente que no quiere verte. Me parece discriminatorio (...) Hay un montón de gente que trabaja conmigo".