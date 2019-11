Luciana Salazar siempre se muestra producida, con mucho glamour y maquillada. Sin embargo, cuando está en los ensayos del Bailando luce al natural. Una prueba de esto son las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde se apareció completamente al natural y feliz por una inesperada visita.

La modelo se puso muy contenta porque su hija Matilda se hizo presente en el lugar donde practica las coreografías y se retrató con ella. En las imágenes, la mediática está con un corpiño deportivo, unas calzas moradas en degradé y a cara lavada. Sus seguidores no tardaron en destacar que parecía otra persona.

Sus fans -acumula más de un millón en esa red social- la felicitaron por exponer su rostro tal como es. "Estás bellísima sin maquillaje", "Parecés más joven así", "Increíble como cambia tu cara", "Se te ve muy fresca", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

En octubre del año pasado, Luli le dio una nota a la revista Caras donde terminó con los mitos y contó cuántas cirugías tiene. "Dicen que me hice la cola y no es así, la gente termina creyendo lo que quiere. Al principio me arrepentí un poco de haberme operado las lolas. Tenía mucho y me reduje de a poco. Ahora me siento un poco más acorde con el tamaño", reconoció.

Según sus declaraciones, jamás se hizo ningún retoque en la cara: "No me reduzco la cintura ni me pongo efectos o plancho la cara en las fotos. Solo cambio el filtro para darle más luminosidad".