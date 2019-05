Es una diosa y no tiene problema en mostrarse tal cual es. A diferencia de otras famosas, Eva de Dominici no profesa el mostrarse con filtros sino que apuesta a exponerse al natural. Así fue como desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó una postal en bikini que literalmente ¡revolucionó las redes!

Adelantándose al "que dirán", Eva acompañó la foto con un contundente texto. "Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters no me hago drama", expresó muy segura de sí misma. Los halagos y piropos de sus followers no tardaron en llegar. Es que la joven es dueña de una belleza única que trasciende cualquier tipo de estereotipo.

Por otro lado, sus fans no se privaron de hacerle notar lo "bueno de su iniciativa" y aprovecharon el espacio para felicitarla por su gesto de mostrarse tal cual es. Sin photoshop, sin filtros ni prejuicios.