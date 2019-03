Sofía "Jujuy" Jiménez es una de las modelos más codiciadas del momento y su carisma conquista a hombres y mujeres. La morocha mantiene una fuerte actividad en las redes sociales y sus miles de seguidores se mueren de amor con cada publicación.

Pero esta vez, la modelo fue por más y compartió una sensual postal entre las sábanas. "Aquí me encuentro, lidiando con la difícil tarea de salir de estas sábanas" , escribió junto a la imagen en la que se muestra en su cama y semidesnuda.

Jujuy Jiménez atraviesa un momento profesional excelente y, después de su separación del "Pelado" López, está dispuesta a apostar a un nuevo amor.

"Sí, creo que ya pasó un tiempo prudencial y quiero volver a estar en pareja. Me gustaría que llegue un compañero. Me gusta compartir la vida, vivirla en pareja. Tener alguien con quien charlar las cosas buenas y malas de la vida. Tiene otro sentido de a dos. Estuve mucho tiempo en pareja y es una forma de estar que me gusta. Estoy más firme y abierta a conocer gente y que llegue un nuevo amor. Hubo momentos en que no quería que se me acercara nadie, pero eso ya pasó", dijo.