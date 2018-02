Connie Ansaldi publicó una foto con remera ajustada y transparencias después de salir del gimnasio. La misma conllevó despiadadas críticas.

Sin pelos en la lengua, la panelista manifestó en Twitter: “Amo mis tetas, mi culo, mi cara, mi cuerpo. También me río en el proceso. Disfruto con naturalidad lo bello (y lo no tanto) y agradezco lo que la naturaleza me dio. Nunca me escondí ni pedí permiso para Ser. Disfruten. HOY”.