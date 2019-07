Si hay una mujer que se muestra libre y desprejuiciada esa es Flor Peña (44). Sin reparar en el qué dirán la actriz, protagonista de Cabaret y jurado del Bailando, no duda un instante en mostrarse en las redes sensual y con poca ropa

Esta vez, la humorista posó dentro de la bañera de un lujoso hotel de Buenos Aires desnuda como llegó al mundo y luciendo la gran cantidad de tatuajes que tiene en su cuerpo. “En mi locura encontré mi libertad”, escribió al pie de la fotografía. Pero no fue esa la única fotografía que compartió. Además, subió otra totalmente desnuda y apenas tapada con una almohada, que la muestra mirando por la ventana de la habitación.

Pero Flor no es la única que decidió mostrarse tal cual es. Ella se sumó a Guille Valdes, quien hace unos meses publicitó su nueva línea de belleza completamente desnuda y desde un yacuzzi, y a Wanda Nara, quien también publicó una foto en un yacuzzi cubierto con espuma y pétalos de rosas, de un lujosísimo hotel de Bangkok entre las locales, y las hermanas Kourtney Kardashian y Kendall Jenner, entre las extranjeras.

Pero no sólo con sus fotografías llama la atención Flor, sino que también lo hace con sus declaraciones. La última y más picante fue la relacionada a Juan Darthés. “No sé cómo tuvo la cara de volver, pero la justicia sigue avanzando. Hay muchas mujeres que salieron a hablar y muchas más que conocemos que aún no han salido...Está en el horno, pero tiene que ser así. En este momento del mundo y de la vida hay cosas que ya no se pueden dejar pasar más. Y caerán los que tengan que caer, él es uno de ellos. Si vuelve tendrá que estar encerrado, pero es el castigo más allá de la justicia, por cómo se ha portado con tantas mujeres”, dijo firmemente.