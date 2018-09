Es una de las periodistas del espectáculo más reconocidas que tiene hoy por hoy nuestro medio, a tal punto que en su momento fue una de las convocadas por Mauricio Macri para asistir a la quinta de Olivos en junio del año pasado, junto a Ángel De Brito, Marcelo Polino, Susana Roccasalvo, Carlos Monti, Adrián Pallares y Luis Ventura.

Sin embargo, más allá de sus condiciones profesionales, Mariana Brey es dueña de uno de los cuerpos más esculturales de los profesionales de la farándula y cada vez que puede hace gala de ello en su cuenta de Instagram.



Esta vez, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel De Brito por la pantalla de El Trece, subió la temperatura en las redes con sendas fotos haciendo yoga con y sin bombacha.

"Después de mi clase de yoga, ‍un buen masaje con esterilla y almohada es lo ideal para un cuerpo sin contracturas", escribió Brey junto a la primera de las imágenes, donde se la puede ver de espaldas, apenas vestida con una tanga.

Ante la avalancha de críticas de muchos seguidores, que la acusaron de poner el yoga como una simple excusa para mostrar su cuerpo, Brey se defendió en el ciclo que integra.

"Las clases que hago grupal no van desnudos, pero sí con ropa liviana, porque el yoga Ashtanga se hace con calor, traspirás un montón. Cuando lo hago en mi casa lo hago así, como quiero. Yo lo hago sola en casa y además hago prácticas grupales con una profesora", explicó.

"Era cantado que iba a pasar eso, no me preocupa, un poco también cuando la subís sabés que eso puede pasar. Las críticas constructivas las tomo de parte de la gente que me quiere, después los comentarios de redes sociales me río", agregó al respecto.

"Y me llama atención, los que nos pasa a todas, que la mayoría de los mensajes son mujeres que, pobrecitas, tendrán que hacer algún tipo de tratamiento para poder empezar a soltar", subrayó con ironía contra aquellas que la atacaron.

"En realidad los mensajes, yo siempre tengo en cuenta que los mensajes hablan más de la persona que lo escribe, en este caso de la foto que están mirando, porque tiene que ver con sus prejuicios, con sus limitaciones, tiene que ver con sus problemas, con sus inseguridades. Nunca los tomo realmente, no es que me afectan", profundizó Mariana, quien lejos de sentirse afectada redobló la apuesta con otra foto similar, pero esta vez sin tanga.

"Esta es más artística, después de la ducha", concluyó entre risas sobre la imagen, que en apenas horas alcanzó casi ocho mil likes, la misma cantidad de aprobaciones que tuvo la primera.

"Acá tienen más!!! También se puede usar después de un baño. En esta no hago yoga, sólo disfruto de mi cuerpo. Tal cual es!!", expresó.