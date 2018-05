No es la primera vez que Jimena Barón mantiene un ida y vuelta con un usuario de Instagram. De hecho, es una de las famosas que más interacción tiene con sus seguidores, sobre todo cuando los comentarios se centran en una crítica.

Este sábado, Barón publicó dos fotos muy hot desde la intimidad de su cocina, y advirtió: “Ojo que hace frío”. Con muy poca ropa, recomendó: “No se olviden de ponerle abrigo a su taza de café”.

Las imágenes en cuestión estuvieron plagadas de elogios. Sin embargo, el extenso comentario de otro seguidor fue lo que llamó la atención de la actriz.

"Sos muy hermosa, Jime, pero, y con todo respeto te pregunto esto: ¿no creés que tu hijo en pocos años, cuando vea que todos los días subís fotos tan provocadoras, le puede dar un poco de vergüenza? Está muy claro que tenés un cuerpazo, todos lo sabemos. Los tipos se mueren por vos”. ¿Pero no pensás en lo que le puede llegar a pasar por la cabeza a Momo cuando lo vea? A veces ser discreta ayuda y hasta atrae más. ¿A qué tipo de gente podés llegar con estas fotos?”, escribió un joven. “Todo va con buena onda. Espero que no te joda”, agregó al final.

La que parece que no se lo tomó con “onda” fue Barón, quien respondió sin filtros ni vueltas: “Momo tiene cosas mucho más fuertes con las que lidiar, pobre mi ángel. Mi culo es inocente bálsamo. Y con respecto a los tipos, sí, casi que es solo para eso que lo hago, me da mucha paja salir y con estas fotos levanto por acá directo. Palo y a la bag. Espero que no te joda”.