En pareja hace un año con Fabián Cubero (39), Mica Viciconte (29) no quedó afuera de la guerra mediática y personal del futbolista con su exmujer, Nicole Neumann (37).

Por el contrario, la participante del Bailando salió a defenderse tras la difusión de losfuertes mensajes de WhatsApp de la modelo top en los que la tilda de "gato".

"Después dicen que miento, pero está todo a la vista. Tiene una facilidad para distorsionar lo que es real, que agota. Ella sabe que los chats no son truchados... Me preocupa lo que dice, 'conch... seca', 'gato'… Hay que ver la realidad. Eso no es normal. Ella dice que soy gato, lo dio a entender. Pero para ensuciarme así, que muestre las pruebas. Yo no soy bombachita floja, ni nada. Si hay algo que se conoce en el ambiente es que yo no soy gato y no pretendo serlo", dijo Mica en nota con Intrusos, visiblemente enojada y despegándose del descalificativo con el que la llamó Neumann en las conversaciones privadas.

Mirando a cámara desafiante, Viciconte agregó: "La invito a que me muestre las pruebas para decir que soy gato. Le doy el permiso de que suba (a las redes) todo lo que quiera. Además, que muestre en dónde la agrego, en dónde la insulto, en dónde la maltrato, en dónde hablo mal de ella o de sus hijas. Que me muestre absolutamente todo. Pero no hay información. No existe. Soy una mina que se maneje bien".

"¿Van a tomar alguna medida judicial?", le preguntó Alejandro Guatti. Y ella asintió: "Por supuesto. No podés injuriar a una persona si no tenés pruebas. Es grave lo que hizo... Nunca me imaginé este grado de maldad. No me manejo así y mi familia es totalmente diferente. Siempre con respeto".