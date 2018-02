No es la primera vez que Cinthia Fernández y Matías Defederico sufren una crisis de pareja. Sin embargo, esta vez la situación ha cobrado otras dimensiones a partir de las acusaciones mutuas con respecto a sus hijas.

Es que a la afirmación del futbolista respecto de que "la única manera en que veo a las nenas es por el teléfono", ahora fue la protagonista de Mahatma la que salió a contraatacar a través de una serie de audios que fueron difundidos por Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel De Brito por la pantalla de El Trece.

"En lo referente a las nenas, la verdad es que soy muy lógica. Nunca le prohibí nada. Lo bloqueé porque la conversación estaba bastante subida de tono. Si ama tanto a las nenas, no hubiera venido solo un día a Carlos Paz, no tres como dijo. Vino un día y medio. Todavía una de las nenas mías está con un ataque de nervios. El día que él no fue a buscarlas y no volvió más le agarró un ataque de nervios y la nena está súper compleja en el jardín. Está terrible, es una de las gemelas", expresó.

"Lo que sí, obviamente que a Carlos Paz no viene nunca más. Porque lo que le hizo a la nena no se lo permito. La va a ver en mi casa, ya no les va a hacer mal. ¿Para venir un día y medio? ¿Te venís un día y medio a ver a tu hija y te vas una semana a la Costa? Un poco raro. Y las ama con toda el alma…", agregó la artista con ironía.

"Yo tengo un video del ataque de nervios de la nena, lo tuve que llamar y mostrárselo para que reaccionara y viera que la nena estaba mal. No voy a exponer a mi hija, pero que no me joda porque tengo eso y muchas cosas más", disparó furiosa.

"Ayer pidió ver a las nenas, por ejemplo, a través del abogado, por una cámara, y yo no estaba en casa, así que no las pudo ver", contó.

"Qué casualidad que cuando le mandé el mensaje le dije 'y mañana publicalo en todos lados el mensaje, así tenés más fama para ir al Bailando'. Se muere por ir al Bailando y está haciendo de todo, así que lo que escribió sobre Mariano, sobre esto, no me sorprende", concluyó.