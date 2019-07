Está harta y no duda en demostrarlo. La guerra que Nicole Neumann (38) mantiene con su ex, Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte, no tiene fin y ahora la ligaron los seguidores de la modelo. La última gran discusión se dio cuando la panelista de Nosotros a la mañana criticó al futbolista y su novia por irse de vacaciones a Disney y no llevar con ellos a Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5),las hijas que tuvieron juntos, durante los 11 años de matrimonio.

Según explicó su enojo radicaba en que se trataba de un destino infantil. Y días después, la top model se fue de viaje a Miami con amigas, estando ausente el día del cumple de la menor de sus hijas. “Necesitaba cambiar de aire y respirar. Hice muchos baños de mar para renovar la energía y descansar”, dijo sobre aquel viaje.

Fue entonces que una seguidora no dudó en cruzarla. "No tenés que hablar de más, si después haces lo mismo", la cuestionó.

Y ella, muy enojada, respondió: "¿Vos qué carajos sabés? Sola me fui cinco días contra 20, y tengo fechas como siempre para viajar con ellas también. Sus días, martes y miércoles, no tengo permitido verlas bajo ningún concepto. Hoy, mi día, festejan conmigo. Chito la boca. Para mi es lamentable esta situación”.

