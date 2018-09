Sol Pérez protagonizó un nuevo escándalo pero esta vez fue en plena vía pública cuando un colectivo chocó su camioneta y no le quiso dar los datos.

La furia de la participante del Bailando por un sueño fue grabada por ella misma cuando, luego del choque, bajó de su vehículo y fue a encarar al chofer de la línea 95.

Sin embargo, el colectivero –a quien la rubia identificó como Daniel Robledo– se habría negado a darle los datos y no bajó del colectivo.

En el video se escucha a Sol furiosa contra el conductor: “¡Me vas a pasar los datos! ¡Te juro que no me muevo de acá! Me vas a pisar… ¡me vas a pisar porque no me muevo de acá! ¡Me chocaste a propósito, flaco! Voy a llamar a la Policía”.

En su cuenta de Twitter, tras el incidente, la chica del clima mostró las fotos y contó que tuvo que pararse adelante del colectivo para que el chofer le entregue los datos.

“Robledo Daniel el colectivero de la línea 95 interno 30 que te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público“, tuiteó.

Luego, ante comentarios en contra de ella en las redes, Sol agregó: “Estás muy mal de la cabeza jajaja. ¿Yo tuve la culpa? Ahí tenes como me dejo el auto. Es raro que pueda chocarlo yo a él de atrás. Vos se ve que sos de la misma clase que este delincuente. Además porque no me quería pasar los datos? Jajaja que mal estás”. Junto a eso, compartió las fotos del choque.

Finalmente, tuvo que intervenir la Policía para mediar entre Sol y el chofer hasta que ella obtuvo los datos para poder denunciar el choque.