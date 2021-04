Gimena Accardi se mostró muy angustiada luego de que Alberto Fernández comunicara el cierre de los teatros hasta el 30 de abril para bajar los contagios de coronavirus. Se conectó rápidamente en las redes para avisar cómo era la modalidad de la devolución y el cambio de entradas, y se preocupó ante la incertidumbre. “El teatro se ve afectado. Esos tickets se reprograman para cuando se reanude la actividad”, expresó, y poco después emprendió viaje a la playa para descansar y despejarse un poco.

Los días de calor la acompañaron, por eso se despidió del buen clima con un topless en la arena que fue retratado por su fotógrafo de confianza, Nico Vázquez.

“Los últimos días de calor, digamos”, escribió junto a la postal, que se llevó más de 200 mil likes. Sus amigas famosas quedaron impactadas al verla. “Mamasa”, le comentó Jimena Barón, mientras que Julieta Nair Calvo y Natalia Oreiro le dejaron emojis de fueguitos y corazones.

Accardi había vuelto a los escenarios el 1 de abril, cuando junto a su esposo y Benjamín Rojas le dieron luz verde a una nueva temporada de la obra Una semana nada más. Después de un año lejos de las tablas, este reencuentro con la gente fue valiosísimo para los tres, ya que tuvieron un 2020 bastante duro por la cuarentena. Con todos los protocolos sanitarios para evitar cualquier tipo de contagio, el público disfrutó de este tan esperado regreso.

“Hace cuatro años, antes de terminar El Otro Lado de la Cama, Nico me ofreció hacer Una semana nada más con Benja y no dudé ni un segundo, leí el libro y me encantó, pasó un tiempo y me surgió otro proyecto y no pude hacer ambas cosas a la vez y ahí Flor le puso toda la garra y se subió al escenario con alma y corazón. Hoy, las vueltas de la vida, hacen que ahora sea Flor la que tiene otro proyectos y no pueda hacer ambas cosas...así que tal cual lo imaginaban, ahora me subiré yo al escenario con alma y corazón”, había dicho la actriz en su cuenta de Instagram a fines de febrero.

Accardi reveló que el trabajo se trata de una experiencia casi terapéutica en su vida: “Es lo que me cura, es mi vocación desde que tengo uso de razón. Soy actriz y ahí pertenezco. Ese es mi lugar más seguro, es como un segundo hogar. ¡Encima con el plus de volver a trabajar con la dupla de Nico y Benja, (marido y amigo) los admiro y quiero a ambos, trabajar con ellos siempre es una fiesta! Y volver a ser dirigida por Mariano (Demaría) es el broche de oro”.