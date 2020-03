La mujer de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés es una hermosa modelo que acostumbra compartir su vida y trabajos a través de sus redes sociales.

La ex de Sebastián Ortega, también a veces acostumbra a compartir fotos sensuales y jugadas luciendo su marca de zapatos que encantan a sus fanáticos.

Con más de dos millones de seguidores la modelo subió recientemente una foto con la frase “Chau verano” y un emoji de una manito saludando.

Como era de esperar, sus seguidores comenzaron a enviarle “likes” y mensajes alabando la belleza de la modelo y demostrando el cariño que le tienen. Comentarios como: Bombaa”, “Hermosa”, “Que diosa! ¿Qué gimnasia haces Guille?”, “Una bomba de mujer sin dudas”, llegaron a la modelo.

Entre ellos, Valdés recibió un mensaje de alguien querido y que la alegró mucho de Candelaria Tinelli que no dudó en decirle lo linda que estaba con el cambio de look: “Guille estás fuegoooooooooooooo” escribió la it girl a la esposa de su papá.