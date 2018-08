Lunes �� Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 13 Ago, 2018 a las 9:42 PDT

Sol Pérez quedó en vuelta en un escándalo cuando le contaron, mientras estaba invitada a un programa, que el futbolista de River con el que está saliendo, tiene una novia que le cortó después de que se pública la noticia. "No tiene novia, lo puedo asegurar", dijo la modelo después de que Yanina Latorre contara, este lunes en Los ángeles de la mañana, que la chica estaba "destrozada" porque se enteró por televisión que Exequiel Palacios la había engañado.

"Yo nunca di nombres. Estoy muy bien, conociendo a alguien. Confío en esa persona y tengo mis razones para confiar. Viene muy seguido a mi casa, hacemos videollamadas. Igual, no tengo novio ni le pido exclusividad ni fidelidad a nadie", aclaró la chica del clima.

"No me gusta estar con personas comprometidas porque me pone en un lugar horrible y aparte a mí no me gustaría que me lo hagan, pero no me pongo a investigar la vida del otro", respondió cuando la panelista contó detalles del noviazgo de Palacios con una manicura de José Loen Suárez: "Me están echando la culpa de algo que yo no tengo ni idea".

"Ustedes están sugiriendo una persona pero yo nunca nombré a nadie. No tengo novio, él puede hacer lo que quiera y yo puedo hacer lo que quiera. Y eso está claro", continuó sobre el tipo de relación que mantiene con el futbolista. "No estoy con él nada más. No hay amor", agregó cuando le consultaron por qué no quería confirmar si el jugador en cuestión es el delantero que se destaca en River.

Ángel de Brito indagó si había otros jugadores "dando vueltas" en la vida de Sol Pérez y ella no dudó en responder que chatea con seis futbolistas.