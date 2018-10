Jimena Barón se refirió al video que el propio Daniel Osvaldo publicó en las redes sociales en donde se lo ve manejando su camioneta con su hijo de cuatro años sobre su regazo. El ex futbolista había estado de viaje durante tres meses y en su regreso a Buenos Aires, llevó a Morrison a visitar a su familia a Lanús.

Mientras circulaba por las calles de la localidad, el actual líder de la banda de rock Barrio Viejo, llevaba sobre sus piernas al hijo que tuvo con la actriz y cantante. Además de la imprudencia que tuvo al no sentarlo en la silla de seguridad acorde a la edad, tampoco llevaban cinturón ninguno de los dos.

"Estoy feliz de que lo haya visto, primero, y después bueno…el cinturón, negro. Yo igual no le digo nada a él", fueron las primeras palabras de la actriz en el estreno de El Potro, lo mejor del amor, la película sobre la vida del cantante Rodrigo Bueno en la que interpreta a Marixa Balli.

También aclaró que no había llamado a su ex para reprocharle su actitud y la aparición de las imágenes y especuló: "Calculo que estaban yendo despacio ahí en la calle en Lanús, que no había nadie, quiero creer. Está todo bien".

Mientras hablaba para varios medios, el cronista de América omitió un juicio de opinión que obtuvo una respuesta de Jimena Barón que no pasó desapercibida. "Fue un acto de irresponsabilidad", comentó el periodista. "¿Daniel? Y bueno, ¡me confundí!", reconoció la actriz y agregó: "La próxima la voy a hacer bien".