Julieta Nair Calvo es una de las actrices más talentosas del país, actualmente está en "El lobista" y aprovechó una entrevista para hablar sobre diferentes temas.

"¿A quién no le incomoda las escenas de sexo? No por el compañero, sino porque uno se expone no solo ante la cámara sino ante los técnicos, camarógrafos... Después termina siendo una escena más. Tengo un compañero amoroso y respetuoso, eso te relaja", subrayó la actriz sobre las escenas subidas de tono.

"El tema del acoso uno quisiera que nunca suceda. Todo se habla, hoy me parece que ya no nos callamos más y si sucedió, ojalá nunca más suceda".