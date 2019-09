Las imágenes de Abel Pintos junto a su novia generaron un cimbronazo entre sus fanáticas. Ahora, el cantante habló sobre su romance Mora Calabrese, una empresaria chaqueña.

La información surgió de la revista Pronto. En la publicación se afirmó que la relación arrancó en el 2013 cuando Pintos fue a dar un concierto a la provincia.

"Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso", dijo sobre la filtración de las imágenes. "Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios", agregó Abel.

Luego, Abel se refirió también a las distintas versiones sobre su sexualidad. "Si nunca se te vio con una mujer, Abel Pintos es gay. Pero si aparece una foto tuya en una revista, abrazado a una chica, es un artilugio publicitario para el próximo show. ¿Cómo manejás eso?", le consultó la periodista y el artista agregó: "No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas".