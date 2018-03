Lejos de los medios y del mundo del espectáculo, Lola Bezerra (33) transita con mucha felicidad su segunda dulce espera junto a Fernando Expósito, con quien ya es mamá Josefina.

Sin embargo, los antecedentes médicos en su historia clínica obligaron a Lola a extremar los cuidados durante la gestación. "Voy a cesárea programada. Tengo un embarazo de riesgo, pero estoy tranquila porque me hice el cerclaje, porque el útero quedó corto”, dijo la exmodelo a la revista Paparazzi, mientras aguarda el nacimiento de su primer varoncito, Benicio, para junio.

Luego ahondó sobre su problema de salud: "El año pasado me detectaron un virus, todo porque no me hice el Papanicolau a tiempo. Entonces, me hicieron una cirugía que se llama de cono. Es el virus del cáncer de útero. Si no me lo sacaban (sic), me podía enfermar. Pero le dije al médico que antes de sacarme todo el útero quería volver a ser mamá... Después pensé que no iba a poder ser mamá naturalmente porque ahora iba a ser más complicado. Pero se hizo realidad. Dios me deja ser mamá, pero siempre con pruebas".

Feliz con su presente familiar, pero también cuidadosa de su propia vida, Bezerra comentó: "Estoy viviendo el embarazo re bien, con muchas pilas. Me cuido mucho y disfruto de mi panza". Y aseguró: "Con este hijo ya cierro la fábrica".