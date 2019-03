Están juntos hace 15 años, pero la pasión entre ellos sigue intacta. Al menos, así lo dice La Chipi. Para sorpresa de todos, abrió las puertas de su intimidad y reveló cómo disfruta del sexo con su marido: Dady Brieva. Sincera, dejó muy en claro que tiene mucha química con el actor y dio detalles súper íntimos que sorprendieron a todos.

Para empezar, la coreógrafa habló de su frecuencia sexual con el actor. "Con Dady tenemos relaciones muy seguido. Hoy a la manaña, ponele. La mañana es un horario que nos va. Desayunamos juntos y pasa lo que tiene que pasar es muy lindo. Nos encanta olernos la piel. Nos llevamos muy bien en el sexo", declaró en Incorrectas.

Lejos de dejar el tema ahí, la mujer reveló qué cosas le dice su pareja mientras hacen el amor: "Si pasan dos días sin que pase nada, Dady se desespera. Él me busca, trabaja... es perfecto. ¿Si hace chistes en la intimidad? Sí, todo el tiempo. Me encanta. Me encanta que me hable porque generamos historias".

Antes de cerrar, la coreógrafa dijo que para ellos cualquier lugar está bueno para tener sexo y sorprendió al revelar que usan un juguete sexual. "Con Dady nos da mucha fantasía el hecho de que estamos en cualquier lugar, nos miramos y 'vamos'. Me da mucha vergüenza contar esto porque no nos van a querer invitar a ningún lado. Lo hacemos donde salga. También tenemos un juguetito a control remoto", contó la mujer ante la mirada atónita de las panelistas.